Хавбек "Богини" Виктор Коваленко все ближе к изменению клубной прописки в летнее межсезонье.

СМИ рапортуют, что 25-летний украинец будет выступать в новом сезоне в аренде в Эмполи. Такое решение приняла Аталанта для лучшей адаптации Виктора на Апеннинах.

Коваленко близок к переходу в Эмполи – переговоры с новичком Серии А на завершающей стадии

Сейчас переговоры находятся на продвинутой стадии и близки к завершению. Стороны поверхностно согласовали некоторые финансовые вопросы. В частности, "Богиня" будет выплачивать зарплату Коваленко, но будет делать это вместе с Эмполи, информирует Calcio Atalanta. В Италии украинец получает около 1 миллиона евро в год.

Напомним, Виктор Коваленко перебрался в Аталанту из Шахтера зимой этого года, однако успел сыграть лишь 4 минуты в составе нового клуба.

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