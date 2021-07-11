Коваленко близок к переходу в Эмполи – переговоры с новичком Серии А на завершающей стадии
12:19 - Читати українською
Полузащитник Аталанты и сборной Украины Виктор Коваленко, похоже, новый сезон начнет не в Бергамо.
25-летний хавбек в шаге от трансфера в Эмполи на правах аренды, утверждает TuttoAtalanta.
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Соглашение между Аталантой и новичком Серии А может быть подписано уже в ближайшее время, ведь сейчас переговоры находятся на финишной прямой. Интересно, что вместе с Коваленко Эмполи должен усилить форвард Роберто Пикколи.
К слову, Виктор Коваленко перебрался в Италию из Шахтера зимой этого года, однако успел сыграть лишь 4 минуты в составе нового клуба.
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