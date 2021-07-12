Хавбек "Богині" Віктор Коваленко все ближчий до зміни клубної прописки у літнє міжсезоння.

ЗМІ рапортують, що 25-річний українець виступатиме у новому сезоні в оренді в Емполі. Таке рішення ухвалила Аталанта для кращої адаптації Віктора на Апеннінах.

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Наразі перемовини перебувають на просунутій стадії і близькі до завершення. Сторони поверхнево узгодили деякі фінансові питання. Зокрема, "Богиня" буде виплачувати зарплатню Коваленку, але робитиме це разом з Емполі, інформує Calcio Atalanta. В Італії українець отримує близько 1 мільйона євро в рік.

Нагадаємо, Віктор Коваленко перебрався в Аталанту з Шахтаря взимку цього року, проте встиг зіграти лише 4 хвилини у складі нового клубу.

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