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Коваленко изменил свой статус в Эмполи

"Новый стиль", – подписал фото 27-летний хавбек, которого теперь будет очень легко идентифицировать на поле. Ближайший матч Эмполи – прием Милана 7 января в рамках 19-го тура чемпионата Италии.

Добавим, что в нынешнем сезоне Коваленко провел 9 поединков, в которых отличился 2 голами и одним ассистом. Полузащитник до сих пор принадлежит Аталанте, а за Эмполи выступает на правах аренды.

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