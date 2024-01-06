Коваленко удивил экстремальным изменением имиджа – фоото нашего легионера в Серии А
06:30 - Читати українською
Полузащитник Эмполи Виктор Коваленко решил поэкспериментировать со своим внешним видом.
Украинский легионер "адзурри" покрасил волосы в белый цвет.
Коваленко изменил свой статус в Эмполи
"Новый стиль", – подписал фото 27-летний хавбек, которого теперь будет очень легко идентифицировать на поле. Ближайший матч Эмполи – прием Милана 7 января в рамках 19-го тура чемпионата Италии.
Добавим, что в нынешнем сезоне Коваленко провел 9 поединков, в которых отличился 2 голами и одним ассистом. Полузащитник до сих пор принадлежит Аталанте, а за Эмполи выступает на правах аренды.
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