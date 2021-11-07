Полузащитник итальянской Специи и сборной Украины Виктор Коваленко продолжает работать над статусом одного из лидеров середняка Серии А.

Украинец признан лучшим в составе "орлят" в матче против Торино по версии La Gazzetta dello Sport.

Ассист Коваленко в видеообзоре матча Специя – Торино

"Внес большой вклад в начало и завершающую фазу победной атаки", – отметили обозреватели. Титул MVP поединка 12-го тура Коваленко разделил с автором победного мяча Якопо Салой. Обычно таблоид ограничивается признанием заслуг одного исполнителя команды.

К слову, в нынешнем сезоне Виктор Коваленко провел 6 матчей в Серии А, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Ювентус в компенсированное время вырвал победу над Фиорентиной, Специя благодаря ассисту Коваленко переиграла Торино