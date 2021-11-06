Торино неожиданно уступил Специи в рамках 12-го тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Специя одержала минимальную победу, не пропустив впервые за 27 матчей. Таким образом, команда Тиагу Мотты сумела выбраться из зоны вылета.

Специя благодаря ассисту Коваленко удержала победу над Торино

Судьбу матча решил один забитый мяч. На 58-й минуте Виктор Коваленко получил мяч на левом фланге и покатил под удар Якопо Сале. Итальянец без раздумий зарядил пушку из-за пределов штрафной, попав в ближнюю девятку.