Півзахисник італійської Спеції та збірної України Віктор Коваленко продовжує працювати над статусом одного з лідерів середняка Серії А.

Українець визнаний найкращим у складі "орлят" у матчі проти Торіно за версією La Gazzetta dello Sport.

Асист Коваленка у відеоогляді матчу Спеція – Торіно

"Зробив великий внесок у початок та завершальну фазу переможної атаки", – відзначили оглядачі. Титул MVP поєдинку 12-го туру Коваленко розділив із автором переможного м'яча Якопо Салою. Зазвичай таблоїд обмежується визнанням заслуг одного виконавця з команди.

До слова, в нинішньому сезоні Віктор Коваленко провів 6 матчів у Серії А, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

Ювентус у компенсований час вирвав перемогу над Фіорентиною, Спеція завдяки асисту Коваленка переграла Торіно