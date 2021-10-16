Тиагу Мотта доверил украинцу место в стартовом составе на матч с Салернитаной и, очевидно, не пожалел об этом.

Гол+ассист Коваленко в видеообзоре матча Специя – Салернитана – 2:1

Первый тайм завершился в пользу гостей, но после перерыва Специя смогла изменить положение. Немалая заслуга в этом Коваленко. Сначала Виктор отдал ассист на Стрелеца, а затем и сам забил, роскошным ударом из-за пределов штрафной отправив мяч в дальнюю девятку.

После игры пресс-служба Специи опубликовала фото Виктора Коваленко вместе с Давидом Стрелецем, которому и ассистировал украинец. "Игрок матча", – говорится в подписи к фото.

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