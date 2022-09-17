Шотландия, 7 тур

Хиберниан – Абердин – 3:1

Голы: Бойл, 45+1 (п), Кэмпделл, 63, 73 – Дюк, 4

Удаление: Скейлс, 44 (Абердин, 2 желтые)

Перед отчетным матчем Абердин опережал Хиберниан на 2 очка и уже на старте игры сделал заявку на то, чтобы увеличить отрыв от конкурента. Дюк на 4-й минуте вывел гостей вперед. В конце первого тайма Хиберниан заработал пенальти да еще и оставил соперника в меньшинстве.

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Имея на одного игрока больше, довести дело до победы было делом техники, которой у хозяев хватило. Дубль в активе Кэмпбелла. Один из ассистов на Джоша в свой актив записал Николай Кухаревич. Для украинца это был первый матч в составе новой команды и сразу в старте.

За 88 минут на поле Кухаревич стал одним из лучших игроков, по оценкам статистических порталов. Для болельщиков Хиберниана также все очевидно. Они хвалят Николая за безупречный дебют и отмечают, что лишь автор дубля не позволил стать абсолютной звездой вечера.