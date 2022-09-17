Тьяго Мотта начал работу в Болонье с домашнего поражения от Эмполи. Отчёт этого и других матчей 7-го тура Серии А читайте на "футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 7-й тур

Болонья – Эмполи –

Голы:

Специя – Сампдория –

Голы:

Торино – Сассуоло –

Голы:

Болонья открывала программу дня домашним поединком против Эмполи. Это был дебютный матч под руководством нового тренера – Тьяго Мотты (экс-наставника Коваленко в Специи). Команды выдали довольно динамичную игру, хотя реально голевых моментов не возникало до 75-й минуты. Именно тогда гости открыли счёт. Героем стал Бандинелли, сыгравший на добивании после заблокированного прострела с правого фланга.

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Болонья могла восстановить статус-кво на 77-й благодаря подаче с углового, которую замкнул Арнаутович, однако штанга спасла тосканцев. В компенсированное время очередной корнер хозяев завершился ещё одним попаданием в каркас (в него попал Зиркзее). В конце концов, финальный свисток зафиксировал минмиальную победу подопечных Паоло Дзанетти. Эмполи одержал дебютную победу в сезоне и впервые за 7 лет бил Болонью на её поле!

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