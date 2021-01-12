"Каждый тренер – это свое видение футбола. Тут нельзя сказать, чем они отличаются, чем они похожи. Мистер Луческу видит так, мистер Фонсека – так, мистер Луиш Каштру тоже видит по-другому.

Шахтер и Аталанта пытаются договориться о январском переходе Коваленко, – СМИ

Успех Фонсеки заключался в том, что он правильно поставил нашу игру, увидел наши сильные и слабые стороны, поэтому мы три раза становились чемпионами.

Что касается характера Луиша Каштру, то могу сказать, что он и добрый, и на поле злой. Всегда по-разному. Он бывает злой, но когда общаешься один на один – он очень добрый, очень хороший человек. Это работа – ты должен отдаваться, выкладываться на 100%, как и делает мистер. Всегда нужно настраиваться на каждый матч, как на последний, как будто это твой последний шанс", – сказал Коваленко в интервью официальному YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, в текущем сезоне в активе Виктора четыре гола в 11 матчах за Шахтер.

Коваленко в Аталанте: итальянские СМИ озвучили влияние на Малиновского и роль украинца, или У Шахтера проблема