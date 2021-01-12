"Кожен тренер – це своє бачення футболу. Тут не можна сказати, чим вони відрізняються, а чим схожі. Містер Луческу бачить так, містер Фонсека – так, містер Луїш Каштру теж бачить по-іншому.

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Успіх Фонсеки полягав у тому, що він правильно поставив нашу гру, побачив наші сильні і слабкі сторони, тому ми три рази ставали чемпіонами.

Що стосується характеру Луїша Каштру, то можу сказати, що він і добрий, і на полі злий. Завжди по різному. Він буває злий, але коли спілкуєшся один на один – він дуже добрий, дуже хороша людина. Це робота – ти повинен віддаватися, викладатися на 100%, як і робить Містер. Завжди потрібно налаштовуватися на кожен матч, як на останній, так – ніби це твій останній шанс", – сказав Коваленко в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, у поточному сезоні в активі Віктора чотири голи в 11 матчах за Шахтар.

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