Переход хавбека Шахтера Виктора Коваленко в Аталанту все же может произойти зимой.

Между клубами идут переговоры о январском трансфере, утверждает Meta-ratings.

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Ожидалось, что Аталанта потерпит до лета и подпишет хавбека "горняков" на правах свободного агента. Впрочем, контакты с Шахтером возобновились. В случае компромисса Коваленко переедет в Италию в ближайшее время.

Напомним, Виктор – воспитанник академии Шахтера. В текущем сезоне провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.

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