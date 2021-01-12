Шахтер и Аталанта пытаются договориться о январском переходе Коваленко, – СМИ
14:07 - Читати українською
Переход хавбека Шахтера Виктора Коваленко в Аталанту все же может произойти зимой.
Между клубами идут переговоры о январском трансфере, утверждает Meta-ratings.
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Ожидалось, что Аталанта потерпит до лета и подпишет хавбека "горняков" на правах свободного агента. Впрочем, контакты с Шахтером возобновились. В случае компромисса Коваленко переедет в Италию в ближайшее время.
Напомним, Виктор – воспитанник академии Шахтера. В текущем сезоне провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.
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