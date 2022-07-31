Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко ще на крок наблизився до повернення у Спецію.

26-річний українець незабаром знову стане гравцем "орлят". Віктор вже пройшов медогляд для трансферу, інформує Tuttomercatoweb з посиланням на ANSA. Найближчими годинами про перехід оголосять офіційно.

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Спеція підпише Коваленка на один сезон на правах оренди. Контракт міститиме опцію викупу за два мільйони, яка активується, якщо хавбек зіграє не менше 65% часу в італійському чемпіонаті кампанії 2022/23.

Нагадаємо, Віктор переїхав в Аталанту взимку 2021-го, провів за "богиню" один матч, після чого був відданий в оренду Спеції. За "орлят" українець у минулому сезоні провів 27 матчів, в яких відзначився голом та чотирма асистами.

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