"Конечно, я знаю, что Руслан недоволен своей игрой на турнире. Но на это есть одна объективная причина, которая его волновала. Это грыжа, которая на самом деле оказалась не грыжей. Эхо Житомира коснулось его снова – неудачно сделали операцию, был аппендицит, ему было где-то 5-6 лет.

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Плохо зашили, остался большой рубец внутри. Как мне рассказывал Руслан – этот рубец и стал причиной боли, он давил то ли на орган, не помню. Уже все исправили, надеюсь, в будущем уже ничего мешать ему не будет", – сказал Александр Малиновский для Youtube-канала SportArena.

Напомним, после Евро-2020 Руслан успешно перенес операцию и уже помогает Аталанте на старте нового сезона Серии А.

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