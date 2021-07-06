"На переход Луческу в Динамо я нормально отреагировал. Я до сих пор поддерживаю с ним связь, поздравляю его с днем рождения, Новым годом. Он хотел работать, так получилось, что в Динамо. Понимаю, что Луческу – футбольный человек, поэтому не могу его судить. Порадовался, что он снова работает и что-то дает футболу.

Коваленко: Этот сезон будет показательным – нужен я Аталанте, или нет

Что если Динамо захочет выкупить меня у Аталанты? Никогда туда не перейду. Как реагировали в Шахтере на приход Луческу в киевский клуб? Некоторые нормально, некоторые негативно", – рассказал Коваленко в Вацко Live.

Напомним, зимой 25-летний полузащитник перешел из Шахтера в Аталанту. Пока Виктор не убедил наставника бергамасков Гасперини – украинец лишь один раз выходил на поле в матче Серии А.

Динамо сокрушило французов – курьезное судейство, кража покера у Кулача, волшебная молодежь, угроза Миколенко