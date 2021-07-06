"На перехід Луческу в Динамо я нормально відреагував. Я досі підтримую з ним зв'язок, вітаю його з днем народження, Новим роком. Він хотів працювати, так вийшло, що в Динамо. Розумію, що Луческу – футбольна людина, тому не можу його судити. Порадів, що він знову працює і щось дає футболу.

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Що якщо Динамо захоче викупити мене у Аталанти? Ніколи туди не перейду. Як реагували в Шахтарі на прихід Луческу в київський клуб? Деякі нормально, деякі негативно", – розповів Коваленко у Вацко Live.

Нагадаємо, взимку 25-річний півзахисник перейшов з Шахтаря в Аталанту. Поки Віктор не переконав наставника бергамасків Гасперіні – українець лише один раз виходив на поле у матчі Серії А.

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