Аталанта и Шахтер договорились о переходе Коваленко – СМИ озвучило символическую сумму компенсации
17:41 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко очень близок к переходу в Аталанту в зимнее трансферное окно.
Стороны договорились о полноценном трансфере Коваленко после возвращения украинца с тренировочного сбора Шахтера.
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По информации Tuttomercatoweb, "Богиня" заплатит смешные 700 тысяч евро за полноценный переход хавбека.
В текущем сезоне Виктор провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.
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