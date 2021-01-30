Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко очень близок к переходу в Аталанту в зимнее трансферное окно.

Стороны договорились о полноценном трансфере Коваленко после возвращения украинца с тренировочного сбора Шахтера.

Трансфер Коваленко в Аталанту может затянуться – итальянское СМИ раскрыло причину

По информации Tuttomercatoweb, "Богиня" заплатит смешные 700 тысяч евро за полноценный переход хавбека.

В текущем сезоне Виктор провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

Коваленко в Аталанте: итальянские СМИ озвучили влияние на Малиновского и роль украинца, или У Шахтера проблема