Коваленко: После месяца без официальных матчей нам важно вспомнить основные принципы игры

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал нулевую ничью в товарищеском матче против софийского ЦСКА.

После месяца без официальных матчей нам важно вспомнить основные принципы игры, комбинации в защите и атаке. Именно для этого и нужны спарринги.

Шахтер и софийский ЦСКА сыграли в нулевую ничью в товарищеском поединке

Мы старались контролировать происходящее на поле, искать пути к воротам соперника, но ЦСКА хорошо оборонялся и не позволил создать много моментов. А те шансы, что у нас были, мы не смогли реализовать.

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Если говорить о первых сборах, то неплохо потренировались и начали набирать ту форму, которая необходима к старту сезона. Впереди еще один этап, где мы станем готовиться непосредственно к матчу за Суперкубок", – цитирует Коваленко официальный сайт "горняков".