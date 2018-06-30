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Коваленко: После месяца без официальных матчей нам важно вспомнить основные принципы игры

21:36 7 Читати українською
Коваленко: После месяца без официальных матчей нам важно вспомнить основные принципы игры
Виктор Коваленко / ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал нулевую ничью в товарищеском матче против софийского ЦСКА.

После месяца без официальных матчей нам важно вспомнить основные принципы игры, комбинации в защите и атаке. Именно для этого и нужны спарринги.

Шахтер и софийский ЦСКА сыграли в нулевую ничью в товарищеском поединке

Мы старались контролировать происходящее на поле, искать пути к воротам соперника, но ЦСКА хорошо оборонялся и не позволил создать много моментов. А те шансы, что у нас были, мы не смогли реализовать.

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Если говорить о первых сборах, то неплохо потренировались и начали набирать ту форму, которая необходима к старту сезона. Впереди еще один этап, где мы станем готовиться непосредственно к матчу за Суперкубок", – цитирует Коваленко официальный сайт "горняков".

Товарищеские матчи

Шахтер - ЦСКА София: Суббота 30 июня 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 0
ЦСКА София
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Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Шахтер - ЦСКА София
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