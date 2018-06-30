Калиниченко рассказал, для чего Шахтер подписал Жуниора Мораеса

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал переход Жуниора Мораеса из Динамо в Шахтер.

"Донетчанам нужен был нападающий. С Бланко-Лещуком Шахтер не угадал, но, видимо, согласно традиции или необходимости, "горнякам" на острие атаки нужен именно латиноамериканец – и не важно, бразилец это или аргентинец.

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Думаю, Мораес более необходим Шахтеру для глубины состава. Есть, конечно, в его переходе определенный подтекст – ведь до этого выступал за Динамо...

Однако каждый человек сам решает свою судьбу. Наверное, Мораес готов выслушать о себе все, что о нем скажут в свете такого вот изменения клубных цветов, и готов терпеть. Ради чего? Думаю, хотя бы ради выступлений в Лиге чемпионов", – цитирует Калиниченко FootBoom.