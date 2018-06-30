toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА Новости ЧМ 2018

Калиниченко рассказал, для чего Шахтер подписал Жуниора Мораеса

00:20 71 Читати українською
Калиниченко рассказал, для чего Шахтер подписал Жуниора Мораеса
Максим Калиниченко / фото: FootBoom

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал переход Жуниора Мораеса из Динамо в Шахтер.

"Донетчанам нужен был нападающий. С Бланко-Лещуком Шахтер не угадал, но, видимо, согласно традиции или необходимости, "горнякам" на острие атаки нужен именно латиноамериканец – и не важно, бразилец это или аргентинец.

Жуниор Мораес – игрок Шахтера: перспективы бразильца, последствия для Динамо и проблема измены

Думаю, Мораес более необходим Шахтеру для глубины состава. Есть, конечно, в его переходе определенный подтекст – ведь до этого выступал за Динамо...

Однако каждый человек сам решает свою судьбу. Наверное, Мораес готов выслушать о себе все, что о нем скажут в свете такого вот изменения клубных цветов, и готов терпеть. Ради чего? Думаю, хотя бы ради выступлений в Лиге чемпионов", – цитирует Калиниченко FootBoom.

Теги
Трансферы Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Максим Калиниченко Максим Калиниченко Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
38
мин
Франция
17:00
Аргентина
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук