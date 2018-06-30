Коваленко: Після місяця без офіційних матчів нам важливо пригадати основні принципи гри

Півзахисник донецького Шахтаря Віктор Коваленко прокоментував нульову нічию у товариському матчі проти софійського ЦСКА.

"Після місяця без офіційних матчів нам важливо пригадати основні принципи гри, комбінації в захисті й атаці. Саме для цього і потрібні спаринги.

Шахтар та софійський ЦСКА зіграли у нульову нічию в товариському поєдинку

Ми намагались контролювати те, що відбувалося на полі, шукати шляхи до воріт суперника, однак ЦСКА добре оборонявся та не дозволив створити багато моментів. А ті шанси, що ми мали, не змогли реалізувати.

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Якщо говорити щодо перших зборів, то непогано потренувалися й почали набирати ту форму, яка необхідна до старту сезону. Попереду ще один етап, де ми готуватимемось безпосередньо до матчу за Суперкубок", – цитує Коваленка офіційний сайт "гірників".