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Коваленко: Після місяця без офіційних матчів нам важливо пригадати основні принципи гри

21:36 48 Читать на русском
Коваленко: Після місяця без офіційних матчів нам важливо пригадати основні принципи гри
Віктор Коваленко / ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Віктор Коваленко прокоментував нульову нічию у товариському матчі проти софійського ЦСКА.

"Після місяця без офіційних матчів нам важливо пригадати основні принципи гри, комбінації в захисті й атаці. Саме для цього і потрібні спаринги.

Шахтар та софійський ЦСКА зіграли у нульову нічию в товариському поєдинку

Ми намагались контролювати те, що відбувалося на полі, шукати шляхи до воріт суперника, однак ЦСКА добре оборонявся та не дозволив створити багато моментів. А ті шанси, що ми мали, не змогли реалізувати.

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Якщо говорити щодо перших зборів, то непогано потренувалися й почали набирати ту форму, яка необхідна до старту сезону. Попереду ще один етап, де ми готуватимемось безпосередньо до матчу за Суперкубок", – цитує Коваленка офіційний сайт "гірників".

Товариські матчі

Шахтар - ЦСКА Софія: Субота 30 червня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 0
ЦСКА Софія
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