Коваленко попал на радары Эмполи, – TMW
14:11 - Читати українською
Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко заинтересовал новичка Серии А.
Украинский легионер Аталанты Виктор Коваленко попал в сферу интересов Эмполи, сообщает TuttoMercatoWeb.
Коваленко может стать разменной монетой в новом трансфере Аталанты
Бергамаски пока не планируют расставаться с 25-летним украинцем и готовы отпустить его только в аренду.
К слову, тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини не спешит доверять Коваленко – хавбек провел всего 4 минуты в рамках Серии А.
Напомним, Эмполи по итогам сезона 2020/21 вышел в Серию А, заняв первую строчку в турнирной таблице Серии Б.
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