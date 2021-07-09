Украинский легионер Аталанты Виктор Коваленко попал в сферу интересов Эмполи, сообщает TuttoMercatoWeb.

Коваленко может стать разменной монетой в новом трансфере Аталанты

Бергамаски пока не планируют расставаться с 25-летним украинцем и готовы отпустить его только в аренду.

К слову, тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини не спешит доверять Коваленко – хавбек провел всего 4 минуты в рамках Серии А.

Напомним, Эмполи по итогам сезона 2020/21 вышел в Серию А, заняв первую строчку в турнирной таблице Серии Б.

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