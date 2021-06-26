Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко близок к уходу из итальянского клуба в летнее трансферное окно.

Аталанта серьезно настроена на трансфер защитника Болоньи Такэхиро Тамеясу, но не готова выплатить сумму, которую требуют "россоблу" – 25 млн евро, информирует Tuttobolognaweb со ссылкой на Corriere di Bologna.

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Бергамаски подготовили другое предложение – 18 млн евро и Виктор Коваленко в обмен на японского защитника. Ответ Болоньи пока неизвестен, но ранее появлялась информация, что "россоблу" интересовались возможностью приобрести украинского хавбека.

Добавим, что Коваленко сыграл лишь в одном матче в составе Аталанты (3 минуты) после своего перехода зимой 2021-го за скромные 600 тысяч евро (по информации Transfermarkt) и не отличался результативными действиями.

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