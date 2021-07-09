Коваленко потрапив на радари Емполі, – TMW
14:11 - Читать на русском
Півзахисник збірної України Віктор Коваленко зацікавив новачка Серії А.
Український легіонер Аталанти Віктор Коваленко потрапив до сфери інтересів Емполі, повідомляє TuttoMercatoWeb.
Коваленко може стати розмінною монетою у новому трансфері Аталанти
Бергамаски поки не планують прощатися з 25-річним українцем і готові відпустити його лише в оренду.
До слова, тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні не поспішає довіряти Коваленку – хавбек провів усього 4 хвилини в рамках Серії А.
Нагадаємо, Емполі за підсумками сезону 2020/21 вийшов у Серію А, посівши першу сходинку у турнірній таблиці Серії Б.
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