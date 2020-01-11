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Коваленко озвучил задачи на 2020 год

11 января 15:29 162 Читати українською
Коваленко озвучил задачи на 2020 год
Виктор Коваленко / Фото из открытых источников

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко поделился планами на новый 2020-й год.

"Первые десять дней отпуска я просто отдыхал, а затем начал заниматься в зале и добавил регулярные пробежки. Уж очень хочется вернуться к тренировкам и матчам. Мы должны хорошо подготовиться к старту второй части сезона.

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Планку я ставлю самую высокую, и каждый футболист Шахтера, уверен, тоже. Для нас любой матч – вызов. Мы всегда хотим побеждать. Такой план и на этот год – бороться и выигрывать", – сказал Коваленко в интервью официальному сайту Шахтера.

Напомним, Коваленко является воспитанником донецкого футбола и за основную команду дебютировал в октябре 2014 года в матче Кубка Украины против Полтавы. В текущем сезоне он провел за "горняков" 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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