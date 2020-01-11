Коваленко озвучив завдання на 2020 рік

Півзахисник донецького Шахтаря Віктор Коваленко поділився планами на новий 2020-й рік.

"Перші десять днів відпустки я просто відпочивав, а потім почав займатися в залі і додав регулярні пробіжки. Вже дуже хочеться повернутися до тренувань і матчів. Ми повинні добре підготуватися до старту другої частини сезону.

Рома може провести товариський матч з Шахтарем в Україні, – менеджер "вовків"

Планку я ставлю найвищу, і кожен футболіст Шахтаря, впевнений, робить так само. Для нас будь-який матч – виклик. Ми завжди хочемо перемагати. Такий план і на цей рік – боротися і вигравати", – сказав Коваленко в інтерв’ю офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, Коваленко є вихованцем донецького футболу і за основну команду дебютував у жовтні 2014 року у матчі Кубка України проти Полтави. У поточному сезоні він провів за "гірників" 18 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами