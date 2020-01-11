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Коваленко озвучив завдання на 2020 рік

15:27 150 Читать на русском
Коваленко озвучив завдання на 2020 рік
Віктор Коваленко / Фото з відкритих джерел

Півзахисник донецького Шахтаря Віктор Коваленко поділився планами на новий 2020-й рік.

"Перші десять днів відпустки я просто відпочивав, а потім почав займатися в залі і додав регулярні пробіжки. Вже дуже хочеться повернутися до тренувань і матчів. Ми повинні добре підготуватися до старту другої частини сезону.

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Планку я ставлю найвищу, і кожен футболіст Шахтаря, впевнений, робить так само. Для нас будь-який матч – виклик. Ми завжди хочемо перемагати. Такий план і на цей рік – боротися і вигравати", – сказав Коваленко в інтерв’ю офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, Коваленко є вихованцем донецького футболу і за основну команду дебютував у жовтні 2014 року у матчі Кубка України проти Полтави. У поточному сезоні він провів за "гірників" 18 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

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