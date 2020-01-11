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Рома может провести товарищеский матч с Шахтером в Украине, – менеджер "волков"

11 января 12:16 186 Читати українською
Рома может провести товарищеский матч с Шахтером в Украине, – менеджер "волков"
Виталий Хлывнюк и Паулу Фонсека / Фото из открытых источников

Экс-менеджер донецкого клуба Виталий Хлывнюк рассказал о возможности проведения товарищеской игры между командами в Украине. В данный момент он работает в Роме вместе с Паулу Фонсекой.

"По возможности Фонсека пытается смотреть матчи, всегда ждет от Шахтера только положительных результатов. Украина для Паулу – второй дом. Насколько мне известно, Рома может провести товарищеский матч с Шахтером в Украине.

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Такая идея есть. Раньше не удалось его сыграть из-за загруженного календарь клубов", – цитирует Хлывнюка издание Tribuna.

К слову, Виталий Хлывнюк три года проработал в Шахтере менеджером команды. После того, как Фонсека возглавил Рому, он пригласил украинца на такую ​​же должность в римский клуб.

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Теги
Шахтер Шахтер Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Виталий Хлывнюк
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