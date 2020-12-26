Как сообщают СМИ, Виктор Коваленко подписал предварительный контракт с Аталантой, который будет рассчитан на четыре года.

Коваленко подписал предварительный контракт с Аталантой и может покинуть Шахтер уже в январе, – СМИ

По информации Tutto Atalanta, услугами полузащитника была заинтересована и Рома, которую возглавляет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека. Руководство "волков" предлагало Коваленко подписать предварительное соглашение, но тот отказался в пользу Аталанты.

Заметим, в текущем сезоне Виктор не может похвастаться постоянным местом в стартовом составе – в его активе 8 неполных матчей в УПЛ (4 гола) и 3 в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает украинца в 4,5 млн евро, его контракт с Шахтером заканчивается летом 2021 года.

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