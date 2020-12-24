Как известно, контракт Виктора Коваленко с Шахтером истекает летом 2021 года. Полузащитник "горняков" имеет несколько предложений от других клубов – в частности, сообщалось об интересе из Италии и Португалии.

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24-летний хавбек сборной Украины точно не останется в Шахтере. Это связано с тем, что Коваленко по просьбе Джан Пьеро Гасперини уже подписал предварительный контракт с Аталантой. Бенфика, которая тоже интересовалась украинцем, обратилась слишком поздно – хавбек уже имеет договоренность с бергамасками. Об этом сообщил португальский журналист Бруну Андраде в Twitter.

Более того, итальянские СМИ утверждают, что Коваленко может присоединиться к Аталанте уже в январе. Итальянский клуб надеется на урегулирование трансфера с Шахтером, поскольку рассчитывает на украинского хавбека в дуэли против Реала в рамках 1/8 ЛЧ, информирует Metropolitan magazine со ссылкой на Il Corriere di Bergamo.

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