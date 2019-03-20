Коваленко покинул лагерь сборной Украины и не сыграет с Португалией и Люксембургом

Перед отборочными матчами Евро-2020 в расположении сборной Украины есть неприятные новости. Виктор Коваленко не поможет команде в стартовых матчах с Португалией и Люксембургом.

Медицинское обследование, проведенное врачами национальной команды, показало, что у Виктора Коваленко – растяжение приводящей мышцы, которое требует недельного восстановления.

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Учитывая то, что вернуться к тренировкам Виктор сможет только 25 марта – в день игры с Люксембургом – полузащитник покинул расположение сборной для проведения курса реабилитации в Киеве. Таким образом, помочь "сине-желтым" в первых матчах отбора Коваленко не сможет.

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После тренировки, в котором приняли участие 26 игроков, Андрей Шевченко примет окончательное решение по количеству исполнителей, которые отправятся в Португалию. В 13:00 "сине-желтые" пообедают непосредственно на НСК – в президентской ложе арены – после чего отправятся в аэропорт Борисполь. Вылет рейса на Лиссабон запланирован на 16:30, сообщает официальный сайт ФФУ.

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