Историческая победа над Россией, незасчитанный гол Пятова: как стартовала сборная Украины в отборах на чемпионат Европы

Сборная Украины перед матчем с Россией в 1998-м / фото из соцсетей

Сборная Украины в шестой раз в своей истории стартует в отборе на чемпионат Европы. "Футбол 24" вспоминает предыдущие стартовые поединки "сине-желтых" в отборочных турнирах на континентальный форум.

Уже 22 марта сборная Украины начинает отбор на чемпионат Европы-2020. Соперником команды Андрея Шевченко в матче 1-го тура станет действующий чемпион Европы – сборная Португалии. Еще ни разу в своей истории "сине-желтые" в стартовом поединке отбора не сталкивались со столь мощным оппонентом.

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Это уже 6-й чемпионат Европы, отбор на который будет играть наша национальная команда. В отборочном турнире Евро-2012 сборная Украины не участвовала, поскольку была хозяином чемпионата вместе с Польшей. "Футбол 24" вспоминает предыдущие старты "сине-желтых" в отборах на Евро.

Украина – Литва (0:2)

7 сентября 1994 года. Киев, Республиканский (ныне – НСК Олимпийский). Отбор на Евро-1996

Первый в истории сборной Украины официальный поединок завершился неудачей. Сборная Литвы в Киеве победила команду Олега Базилевича со счетом 2:0 благодаря голам во второй половине игры. Именно после того поединка, который стал первым в отборе на Евро-1996, легендарный наставник покинул сборную Украины.

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Тот отбор Украина завершила на 4-й позиции, пропустив вперед Хорватию, Италию и Литву.

Украина – Россия (3:2)

5 сентября 1998 года. Киев, НСК Олимпийский. Отбор на Евро-2000

Этот матч, безусловно, является одним из главных в истории сборной Украины. На переполненном Олимпийском подопечные Йожефа Сабо победили принципиального оппонента со счетом 3:2 благодаря голам трех Сергеев – Попова, Скаченко и Реброва.

Именно в том отборе Украина была очень близка к выходу на чемпионат Европы. Лишь в последнем туре (да, та самая игра с голом Шевченко в ворота Филимонова) "сине-желтые" пропустили вперед Францию, которая и вышла на континентальный форум. Украину в плей-офф ждала Словения, после поражения от которой Сабо покинул национальную команду.

Армения – Украина (2:2)

7 сентября 2002 года. Ереван, Республиканский стадион. Отбор на Евро-2004

Отбор на Евро-2004 команда Леонида Буряка начала в Ереване матчем против сборной Армении. Все шло по плану – голы Серебренникова и Зубова в первом тайме подарили сборной Украины комфортное преимущество, но под занавес поединка хозяева сумели спасти ничью.

В итоге тот отборочный цикл стал одним из худших для Украины. Наша команда набрала лишь 10 очков, без шансов уступив первые два места в группе Греции и Испании. Леонид Буряк после провального отбора прогнозируемо покинул сборную.

Украина – Грузия (3:2)

6 сентября 2006 года. Киев, НСК Олимпийский. Отбор на Евро-2008

Жребий не был благосклонен к Украине – команде Олега Блохина достались Италия и Франция, которые стали финалистами ЧМ-2006.

"Сине-желтые" начали отбор поединком против Грузии и одержали волевую победу на последних минутах со счетом 3:2. Голы забивали нынешние тренеры национальной и молодежной команд – Андрей Шевченко и Руслан Ротань. Победный гол в активе Андрея Русола.

В итоге Украина пропустила вперед не только Италию и Францию, но и Шотландию, заняв лишь 4 место в группе. Олег Блохин после отборочного цикла покинул пост главного тренера сборной.

Украина – Словакия (0:1)

8 сентября 2014 года. Киев, НСК Олимпийский. Отбор на Евро-2016

В стартовом матче отборе на Евро-2016 сборная Украины на НСК Олимпийский довольно неожиданно проиграла Словакии, пропустив единственный гол в первом тайме. В конце поединка в штрафной майдачник соперника пошел даже Андрей Пятов, сравнявший счет, но арбитр отменил взятие ворот.

Украина заняла 3 место в группе, пропустив вперед Испанию и Словакию. Помогло расширения чемпионата – именно Евро-2016 стал первым форумом, в котором приняли участие 24 команды. В плей-офф команда Михаила Фоменко оказалась сильнее Словении.

Таким образом, в 4-х из 5-ти случаев в стартовом матче отбора на чемпионат Европы Украина противостояла странам бывшего СССР – Литве, России, Армении и Грузии. Еще однажды нашим соперником стала команда Словакии.

Как видим, статистика не впечатляет – всего два раза в своей истории Украина начинала отбор на Евро с победы (одна из них – над принципиальным оппонентом Россией). Еще были 1 ничья и 2 поражения. Остается надеяться, что несмотря на пессимизм букмекеров и многих болельщиков, "сине-желтые" смогут несколько исправить не слишком утешительную статистику, добыв приемлемый результат в противостоянии с действующим чемпионом Европы.

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