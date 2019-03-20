Коваленко залишив табір збірної України та не зіграє з Португалією і Люксембургом

Перед відбірковими матчами на Євро-2020 в стані збірної України є неприємні новини. Віктор Коваленко не допоможе команді у стартових матчах з Португалією та Люксембургом.

Медичне обстеження, проведене лікарями національної команди, показало, що у Віктора Коваленка – розтягнення привідного м'язу, яке вимагає тижневого відновлення.

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З огляду на те, що повернутися до тренувань Віктор зможе лише 25 березня – у день гри з Люксембургом, – півзахисник залишив розташування збірної для проведення курсу реабілітації в Києві. Таким чином, допомогти "синьо-жовтим" у перших матчах відбору Коваленко не зможе.

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Після тренування, в якому взяли участь 26 гравців, Андрій Шевченко має ухвалити остаточне рішення щодо кількості виконавців, які вирушать до Португалії. О 13-й "синьо-жовті" пообідають безпосередньо на НСК – у президентській ложі арени – після чого вирушать до аеропорту Бориспіль. Виліт рейсу на Лісабон запланований на 16:30, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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