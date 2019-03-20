Мораес: Я всегда смотрю на Шевченко, как на легенду

Новоиспеченный игрок национальной сборной Украины Жуниор Мораес поделился впечатлениями после получения вызова в команду.

"Очень рад, что могу играть за сборную Украины. Я уже 7 лет живу в этой стране, мне здесь очень нравится. Сейчас хочу начать тренироваться и помочь национальной команде.

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Я знаю многих ребят, которые выступают за сборную. Уже давно знаком с Андреем Шевченко. Это человек, который сделал многое для футбола. Я всегда смотрю на него, как на легенду, а теперь мы будем работать вместе. Просто супер!

Португалия – очень сильный соперник. Но на футбольном поле 11 игроков соревнуются с другими 11-ю, поэтому шансы есть всегда", – цитирует Мораеса пресс-служба ФФУ.

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Поединок Португалия – Украина в рамках отбора к Евро-2020 состоится в Лиссабоне 22 марта. А через три дня "сине-желтые" сыграют против команды Люксембурга.

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