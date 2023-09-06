Итальянские букмекеры огласили ставки на первую тренерскую отставку в Серии А в сезоне 2023/24.

Как информирует Gazzetta dello Sport, главным претендентом на потерю работы в настоящий момент является наставник Эмполи Паоло Дзанетти. Коэффициент на его увольнение варьируется между 1,85 и 2,00. Тосканская команда с Виктором Коваленко в составе не только проиграла три матча из трёх, но и не забила в них ни одного мяча. После трёх туров Эмполи является единственной командой Серии А, которая не набрала очков.

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Такие же шансы на продолжение работы с Удинезе имеет также Андреа Соттиль, чья команда набрала в трёх матчах два очка.

Не убеждает букмекеров и ветеран тренерского цеха Клаудио Раньери, чей Кальяри в трёх стартовых матчах чемпионата набрал только одно очко. Коэффициенты на его увольнение составляют от 2,25 до 2,50. Шансы наставника Дженоа Альберто Джилардино оцениваются намного выше – коэффициенты на его отставку варьируются между 2,40 и 2,75.

Букмекерские компании совершенно не верят в отставку Жозе Моуринью, несмотря на провал Ромы на старте сезона. Его отставка оценивается коэффициентами от 6,50 до 9,00.

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