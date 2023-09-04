Серия А, 3 тур

Эмполи – Ювентус – 0:2

Голы: Данилу, 24, Кьеза, 82

Лечче – Салернитана – 2:0

Голы: Крстович, 6, Стрефецца, 90+8

Роберто Д'Аверса продолжает удивлять. Лечче записали в аутсайдеры, а он выдал невероятный старт сезона. После победы над Лацио и ничьей с Фиорентиной игра с Салернитаной должна была быть легче. Так и вышло. "Волки" уже на шестой минуте открыли счет после стремительной атаки. Дальше веселый матч равных соперников, и на последней минуте компенсированного Лечче забил во второй раз благодаря пенальти.

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Виктор Коваленко дебютировал в матче против Ювентуса. Украинец вышел на поле, когда Эмполи проигрывал со счетом 0:1. На самом деле туринцы полностью обыграли соперника. В первом тайме забили два центрбека, но гол Готти не засчитали из-за нарушения правил со стороны Данилу. Еще одна досада для Луки – незабитый пенальти Влаховича, который для него заработал именно Готти.

После перерыва было что-то похожее. Ювентус тоже забил дважды. Красивый гол Погба не зафиксировали из-за офсайда у Кьезы, а позже Федерико удвоил преимущество после того, как убежал в контратаку. Туринцы вернулись на третье место в таблице. Впереди только миланские гранды, не терявшие очков. Лечче сенсационно идет четвёртым. Кроме этих команд, в Серии А больше нет таких, кто не проиграл бы хотя бы один матч.