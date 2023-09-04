В поединке 3-го тура Серии А Эмполи на своем поле уступил Ювентусу (0:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Влахович мог выводить Ювентус вперед на 17-й минуте, но замкнул передачу Миретти головой мимо ворот. В середине тайма навес с углового стал роковым для хозяев – мяч запутался в ногах защитников и самым расторопным оказался Данило. Незадолго до перерыва туринцы заработали пенальти, который не сумел реализовать Влахович (помешал вратарь).

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После отдыха Кьеза чудом не попал в уже пустые ворота. В середине второй сорокапятиминутки отличился Погба, но арбитр свистнул положение вне игры. В конце матча Эмполи так увлекся атакой, что упустил выпад Кьезы, который убежал на свидание с голкипером. Федерико обыграл вратаря почти в центре поля, упал, успел подняться и все-таки сумел закатить сферу в сетку.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко дебютировал в составе хозяев, выйдя на 72-й минуте, но чем-то особенным проявить себя не сумел.