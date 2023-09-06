Як інформує Gazzetta dello Sport, головним претендентом на втрату роботи зараз є наставник Емполі Паоло Дзанетті. Коефіцієнт на його звільнення варіюється між 1,85 і 2,00. Тосканська команда з Віктором Коваленком у складі не тільки програла три матчі з трьох, а й не забила в них жодного м'яча. Після трьох турів Емполі є єдиною командою Серії А, яка не набрала очок.

Дебют Коваленка за Емполі у відеоогляді матчу з Ювентусом – 0:2

Такі ж шанси на продовження роботи з Удінезе має також Андреа Соттіль, чия команда набрала в трьох матчах два очки.

Не переконує букмекерів і ветеран тренерського цеху Клаудіо Раньєрі, чий Кальярі у трьох стартових матчах чемпіонату набрав лише одне очко. Коефіцієнти на його звільнення становлять від 2,25 до 2,50. Шанси наставника Дженоа Альберто Джилардіно оцінюються трохи вище – коефіцієнти на його відставку варіюються між 2,40 і 2,75.

Букмекерські компанії абсолютно не вірять у відставку Жозе Моурінью, незважаючи на провал Роми на старті сезону. Його відставка оцінюється коефіцієнтами від 6,50 до 9,00.

Ювентус зіпсував дебют Коваленка, продовження казки аутсайдера, який уже в зоні Ліги чемпіонів