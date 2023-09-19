После выездного поражения на поле Ромы со счётом 0:7 руководство Эмполи решило уволить главного тренера Паоло Дзанетти. Замена была найдена мгновенно – начиная с 5-го тура Серии А тосканской командой будет руководить Аурелио Андреаццоли. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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Андреаццоли согласился возглавить Эмполи третий раз в своей карьере. Именно его в своё время заменил Дзанетти, несмотря на то, что Андреаццоли решил задачу по спасению команды в Серии А. Тогда руководство клуба сочло, что у специалиста больше нет мотивации работать с командой, и, несмотря на действовавший контракт, Аурелио был уволен.

Последним клубом Андреаццоли была Тернана. 70-летний специалист известен по своей работе в Роме – вместе с ней он проиграл финал Кубка Италии в 2013 году Лацио (0:1).

После четырёх туров чемпионата Италии Эмполи занимает последнее 20-е место в турнирной таблице. Команда Виктора Коваленко – единственная, которая еще не забивала мячей в новом розыгрыше чемпионата.

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