Коваленко остался без тренера – позорные 0:7 привели к первой отставке в Серии А
Разгромное поражение от Ромы (0:7) стало последней каплей в чаше терпения руководства Эмполи.
Тосканцы ужасно стартовали в новом сезоне. В четырех матчах Серии А они не набрали ни одного балла, а разница забитых и пропущенных составляет 0:12. В минувшие выходные Эмполи потерпел сокрушительное поражение от Ромы, пропустив семь мячей.
Моуринью нашел негатив в игре Ромы, уничтожившей команду Коваленко со счетом 7:0
Такие неутешительные результаты привели к отставке главного тренера Паоло Дзанетти. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Эмполи. Также руководство "синих" уволило Альберто Бертолини, Никола Беати и Фабио Трентина с должности технического менеджера первой команды. Ожидается, что новым главным тренером Эмполи станет Аурелио Андреаццоли, для которого это будет 4-й приход в клуб.
Напомним, что в составе тосканцев выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко. Его команда стала первой, которая уволила главного тренера в Серии А 2023/24.
Рома сокрушила Эмполи с красивыми голами Дыбалы и Кристанте, одержав первую победу в сезоне.