Тосканцы ужасно стартовали в новом сезоне. В четырех матчах Серии А они не набрали ни одного балла, а разница забитых и пропущенных составляет 0:12. В минувшие выходные Эмполи потерпел сокрушительное поражение от Ромы, пропустив семь мячей.

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Такие неутешительные результаты привели к отставке главного тренера Паоло Дзанетти. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Эмполи. Также руководство "синих" уволило Альберто Бертолини, Никола Беати и Фабио Трентина с должности технического менеджера первой команды. Ожидается, что новым главным тренером Эмполи станет Аурелио Андреаццоли, для которого это будет 4-й приход в клуб.

Напомним, что в составе тосканцев выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко. Его команда стала первой, которая уволила главного тренера в Серии А 2023/24.

Рома сокрушила Эмполи с красивыми голами Дыбалы и Кристанте, одержав первую победу в сезоне.