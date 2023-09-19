Після виїзної поразки на полі Роми з рахунком 0:7 керівництво Емполі вирішило звільнити головного тренера Паоло Дзанетті. Заміна була знайдена миттєво - починаючи з 5-го туру Серії А тосканською командою керуватиме Ауреліо Андреаццолі. Про це інформує офіційний сайт клубу.

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Андреаццолі погодився очолити Емполі втретє у своїй кар'єрі. Саме його свого часу замінив Дзанетті, незважаючи на те, що Андреаццолі вирішив завдання з порятунку команди в Серії А. Тоді керівництво клубу вирішило, що у фахівця більше немає мотивації працювати з командою, і, незважаючи на чинний контракт, Ауреліо був звільнений.

Останнім клубом Андреаццолі була Тернана. 70-річний фахівець відомий за своєю роботою в Ромі – разом із нею він програв фінал Кубка Італії у 2013 році Лаціо (0:1).

Після чотирьох турів чемпіонату Італії Емполі посідає останнє 20-те місце в турнірній таблиці. Команда Віктора Коваленка – єдина, яка ще не забивала м'ячів у новому розіграші чемпіонату.

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