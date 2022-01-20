"Не могу судить. Я общался после игры с Дженоа с Мауро Тассотти, потому что он заменял Андрея Шевченко на тренерской скамейке.

Наследник Шевченко оказался неожиданным – Дженоа сделала ставку на борца за выживание из чемпионата Бельгии.

Говорил с ним, понимал, что им было очень тяжело, большое давление со стороны болельщиков и по игре это не очень сильная команда. Но я всегда писал Шевченко, желал ему успехов и болел за него.

Плохо, что ничего не получилось, но в тренерской карьере, как и в футбольной, бывают падения и взлеты. Надеюсь, у Андрея Николаевича еще будет возможность и он достигнет своего", – сказал Коваленко в интервью FootballHub .

Напомним, украинского специалиста уволили из Дженоа 15 января из-за неудовлетворительных результатов. "Грифоны" под его руководством не одержали ни одной победы в Серии А в 9 поединках. Уступала Дженоа и Специи Виктора Коваленко, именно после этого матча пресса активно заговорила об отставке Шевченко.