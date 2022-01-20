"Не можу судити. Я спілкувався після гри з Дженоа із Мауро Тассотті, бо він заміняв Андрія Шевченка на тренерській лавці.

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Говорив із ним, розумів, що їм було дуже важко, великий тиск з боку вболівальників та й по грі це не дуже сильна команда. Але я завжди писав Шевченку, бажав йому успіхів і вболівав за нього.

Погано, що нічого не вийшло, але в тренерській кар'єрі, як і в футбольній, бувають падіння та злети. Сподіваюся, в Андрія Миколайовича ще буде можливість і він досягне свого", – сказав Коваленко в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, українського фахівця звільнили з Дженоа 15 січня через незадовільні результати. "Грифони" під його керівництвом не здобули жодної перемоги в Серії А в 9 поєдинках. Поступалась Дженоа і Спеції Віктора Коваленка, саме після цього матчу преса активно заговорила про відставку Шевченка.

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