Сегодня, 1 марта, подопечные Джан Пьеро Гасперини начали подготовку к поединку 25-го тура Серии А против Кротоне. Наставник Аталанты подготовил разную нагрузку для своих футболистов.

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По информации TuttoAtalanta, команда тренировалась в двух группах: упражнения для тех, кто вчера играл против Сампдории, матч против молодежи – для других. Отмечается, что Коваленко, Ламмерс, Шутало и Сапата работали индивидуально, а травмированный Хатебур даже не вышел на занятие.

Добавим, что Виктор Коваленко перебрался в итальянский клуб в январе, но пока не дебютировал за Аталанту. Индивидуальный план занятий намекает, что не произойдет этого и 3 марта, когда Аталанта будет принимать худшую команду Серии А.

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