Коваленко не тренувався у загальній групі Аталанти перед матчем проти Кротоне
Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко не може повноцінно готуватися до чергового матчу команди.
Сьогодні, 1 березня, підопічні Джан П'єро Гасперіні розпочали підготовку до поєдинку 25-го туру Серії А проти Кротоне. Наставник Аталанти підготував різне навантаження для своїх футболістів.
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За інформацією TuttoAtalanta, команда тренувалася у двох групах: вправи для тих, хто вчора грав проти Сампдорії, матч проти молоді для інших. Зазначається, що Коваленко, Ламмерс, Шутало і Сапата працювали індивідуально, а травмований Хатебур навіть не вийшов на заняття.
Додамо, що Віктор Коваленко перебрався у італійський клуб в січні, але досі не дебютував за Аталанту. Індивідуальний план занять натякає, що не станеться цього і 3-го березня, коли Аталанта прийматиме найгіршу команду Серії А.
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