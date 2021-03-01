Сьогодні, 1 березня, підопічні Джан П'єро Гасперіні розпочали підготовку до поєдинку 25-го туру Серії А проти Кротоне. Наставник Аталанти підготував різне навантаження для своїх футболістів.

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За інформацією TuttoAtalanta, команда тренувалася у двох групах: вправи для тих, хто вчора грав проти Сампдорії, матч проти молоді для інших. Зазначається, що Коваленко, Ламмерс, Шутало і Сапата працювали індивідуально, а травмований Хатебур навіть не вийшов на заняття.

Додамо, що Віктор Коваленко перебрався у італійський клуб в січні, але досі не дебютував за Аталанту. Індивідуальний план занять натякає, що не станеться цього і 3-го березня, коли Аталанта прийматиме найгіршу команду Серії А.

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