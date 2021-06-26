Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко близький до відходу з італійського клубу в літнє трансферне вікно.

Аталанта серйозно налаштована на трансфер оборонця Болоньї Такехіро Тамеясу, але не готова виплатити суму, яку вимагають "россоблу" – 25 млн євро, інформує Tuttobolognaweb з посиланням на Corriere di Bologna.

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Бергамаски підготували іншу пропозицію – 18 млн євро та Віктор Коваленко в обмін на японського оборонця. Відповідь Болоньї наразі невідома, але раніше з'являлась інформація, що "россоблу" цікавились можливістю придбати українського хавбека.

Додамо, що Коваленко відіграв лише в одному матчі (3 хвилини) у складі Аталанти після свого переходу взимку 2021 року за скромні 600 тисяч євро (за інформацією Transfermarkt) та не відзначався результативними діями.

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