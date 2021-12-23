Игроки Наполи могут сетовать на удачу после поражения от Специи в 19-м туре Серии А.

Команда Тьягу Мотты за весь матч ни разу не пробила в створ ворот Наполи, но умудрилась выиграть. Автогол Жуана Жезуса в первом тайме позволил гостям вывезти из Неаполя 3 очка, благодаря которым лигурийцы оторвались от зоны вылета. После 19-титуров Специя опережает Дженоа на 5 очков.

Специя Коваленко нанесла сенсационное поражение Наполи, Милан с дублем Кессье уверенно одолел Эмполи

Специя стала первой командой в истории Серии А, как минимум, за все время ведения статистики Opta (начиная с сезона 2004/05), одержавшей победу без ударов в створ ворот соперника за весь матч.

Виктор Коваленко, к сожалению, не приобщился к историческому триумфу своих партнеров. Хавбек сборной Украины наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Шевченко проти Маліновського: якісний антифутбол, катастрофічні цифри – український тренер без приводу для усмішок

Видеообзор матча Наполи – Специя