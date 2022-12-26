Спеція, де виступає українець Віктор Коваленко, вже взимку може провести ротацію на тренерському містку.

Керівництво "орлят" контактувало з Марко Джампаоло щодо можливості очолити команду, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Якщо сторонам вдасться про все домовитись, вони підпишуть контракт до 2023 року з опцією пролонгації. Джампаоло з січня 2021-го, відколи покинув Торіно, перебуває без роботи. Також він очолював Мілан, Сампдорію, Емполі та ще низку італійських колективів.

Зараз Спецію тренує колишній гравець Барселони, ПСЖ, Атлетіко й Інтера Тьягу Мотта. Його підопічні випереджають Дженоа Шевченка, яка йде в зоні вильоту, на 5 залікових балів.

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