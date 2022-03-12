Спеція вдома приймала Кальярі. Українець розпочинав зустріч у запасі, але з'явився на 68 хвилині замість Агудело за рахунку 1:0.

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Віктору вистачило кілька миттєвостей, щоб записати до свого активу результативний пас, хоч і курйозний. Бастоні на лівому фланзі віддав на Коваленка, який, здавалось, програв боротьбу супернику. Та допоміг інший візаві, він, вибиваючи м'яча, поцілив в нашого хавбека. Сфера полетіла до Маная, який і забив.

Тепер в активі 26-річного українця чотири асисти та один гол у 18-ти поєдинках за Спецію протягом сезону. "Орлята" ж завдяки перемозі піднялись на 15 сходинку Серії А.

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