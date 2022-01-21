Виктор Коваленко, украинский полузащитник Аталанты, который на правах аренды выступает за Специю, считает свой уход из донецкого клуба очень своевременным.

"Есть ли время смотреть украинский футбол? Больше смотрю матчи Шахтера. Если слежу за УПЛ, то смотрю, кто на каком месте, что там случается – скандалы, интриги, реклама.

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Относительно моего ухода из Шахтера... Считаю, что это было самое оптимальное время, чтобы покинуть клуб. Думаю, я не переждал и не рано уехал. Можно было и раньше перейти, но, думаю, со всеми факторами – это было лучшее время, чтобы я уехал", – сказал Коваленко в интервью FootballHub.

Напомним, Виктор покинул Шахтер и присоединился к Аталанте 1 февраля 2021 года. В августе отправился в аренду в Специю, за которую успел провести 15 матчей во всех турнирах (1 гол и 3 результативные передачи).

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