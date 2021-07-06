"Я разговаривал с Вадимом Шаблием, он говорил, что Бенфика была, и, если не ошибаюсь, Наполи. Бенфика хотела меня свободным агентом, а Аталанта пришла уже зимой и предложила трансфер, чтобы всем нормально было. Хорошо, что хоть такие деньги (ориентировочно 700 тысяч евро), а так ушел бы бесплатно. Не знаю, что говорили бы.

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Скорее всего, клуб выбрал я. Взвесил все плюсы и минусы. В Бенфике надо сразу португальский учить, в Аталанте есть украинец. И Алексей Миранчук на русском разговаривает. Следил за Аталантой последний год. Все кайфовали от ее игры, потому что команда по 4-5 забивает. Кроме того, чемпионат Италии начал расти, поэтому остановил свой выбор на Аталанте", – пояснил Коваленко в интервью Вацко Live.

Добавим, что тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини не спешит доверять хавбеку – украинец провел всего 4 минуты в рамках Серии А.

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